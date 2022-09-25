Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 13, сообщил Следственный комитет России.

«Среди жертв нападения семь детей. Ранены еще 14 детей и 7 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали о девяти погибших: говорилось, что это два охранника, два учителя и пять детей. В МВД сообщали о двух десятках раненых, передает Интерфакс.

Как рассказывал с места происшествия губернатор Удмуртии Александр Бречалов, по предварительным данным, вооруженный мужчина прошел в школу и начал стрелять. Его нашли мертвым. По версии МВД, он покончил с собой. В СК сообщили, что на нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов при нем не было.

В Удмуртии с 26 до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

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