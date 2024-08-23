В колонии Волгоградской области заключенные взяли заложников

В колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, известно об одном убитом сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как пишут российские медиа, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. В нападении принимали участие по меньшей мере трое заключенных, которые причисляют себя к "бойцам Исламского государства".

По данным россиян, в заложниках оказались четыре человека. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Между тем российские Telegram-каналы со ссылкой на источники среди силовиков сообщают о трех погибших и по меньшей мере двух раненых — одном сотруднике ФСИН и одном заключенном.

По предварительным данным, в заложники попали начальник исправительной колонии Андрей Девятов и его заместитель. Девятову якобы удалось скрыться, но он был ранен и находится в реанимации.

В настоящее время силовики сообщают, что пытаются освободить заложников.

Медиа РФ утверждают, что заключенные требуют вертолет с пилотом, два миллиона долларов, и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну – тогда обещают отпустить заложников.

На переговоры с заключенными выехал мулла волгоградской мечети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлёкшем смерть (ч. 4 ст. 206 УК РФ), и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

В июне этого года подобная ситуация произошла в СИЗО Ростова-на-Дону. Тогда для освобождения заложников спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого 5 террористов были убиты.