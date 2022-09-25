Испания планирует выдавать визы "цифровых кочевников" для привлечения фрилансеров

Испания планирует выдавать визы "цифровых кочевников", которые дадут возможность британцам и гражданам стран, не являющихся членами ЕС, работать под солнцем и наслаждаться более низкой стоимостью жизни, а также налоговыми льготами.

Как сообщает The Guardian, визы будут предложены людям, которые работают удаленно на предприятиях за пределами Испании и получают максимум 20% своего дохода от испанских фирм.

Поскольку закон еще не принят, некоторые детали еще должны быть согласованы, но ожидается, что виза - по сути, вид на жительство - будет изначально действительна в течение одного года, с возможностью продления до пяти лет в зависимости от обстоятельств заявителя. Близкие родственники, такие как жена или дети, будут иметь право присоединиться к заявителю.

Заявители должны быть из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, и иметь возможность продемонстрировать, что они работали удаленно не менее года. Они должны иметь трудовой договор или, если они являются фрилансерами, показать, что они регулярно работали в компании за пределами Испании.

Они также должны продемонстрировать, что будут зарабатывать достаточно, чтобы быть самодостаточными, и что у них есть адрес в Испании.

Первые четыре года они будут облагаться налогом по ставке 15%, а не по стандартной базовой ставке 25%.

Испания присоединяется к 15 другим европейским странам, которые предлагают ту или иную версию визы цифрового кочевника. Каждая страна имеет свой собственный набор условий.

В Хорватии, например, заявители должны зарабатывать не менее 2 300 евро в месяц, в Эстонии - 3 500 евро, в Исландии - 7 100 евро, а в Португалии - всего 700 евро. Считается, что Испания установит минимальный ежемесячный доход около 2 000 евро.

Греция ввела закон о цифровых кочевниках в октябре 2021 года, предлагая проживание от одного до трех лет. Заявители должны иметь ежемесячный доход в размере 3500 евро.

Некоторые страны требуют наличия наличных денег в банке - 5500 евро в случае с Чешской Республикой - а также дохода. Некоторые также могут настаивать на наличии частной медицинской страховки.

Мадрид, Валенсия и Барселона уже пользуются популярностью среди цифровых кочевников ЕС, причем последняя оказывается излюбленным местом для стартапов, поскольку город стремится стать технологическим центром и менее зависимым от туризма.

Отличное покрытие 4G почти везде в Испании соблазняет некоторых кочевников поселяться в сельской местности, где арендная плата очень низкая. Скорость Интернета является одной из самых быстрых в Европе и составляет 148 Мбит/с, что почти вдвое превышает скорость в Великобритании, которая составляет 75 Мбит/с.

Однако для жителей таких городов, как Мадрид и Барселона, негативным последствием является то, что кочевники повышают арендную плату, поскольку люди, которые работают удаленно на американские или британские компании, могут получать гораздо более высокую зарплату и платить более высокую арендную плату, чем местные жители.

Согласно опубликованному в этом году отчету, среднемесячная заработная плата в Испании составляет 1751 евро, что на 20% меньше, чем в среднем по ЕС (2194 евро).