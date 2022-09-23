Кремль после «референдумов» расценит попытки Украины вернуть Донбасс как нападение на РФ

Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на “референдумах”, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно", – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения на “референдумах” попытки Киева вернуть эти территории рассматриваться как атаки на территорию России, сообщает BBC.

Как объяснил Песков, после принятия решения о вхождении в состав РФ в отношении этих территорий начнет действовать российская конституция.

23 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в частях Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Россия, начались “референдумы” о присоединении к РФ. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Украина и страны запада заявили, что это “голосование” не будет иметь никаких юридических последствий.