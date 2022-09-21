Зеленский признал, что "невозможно заглянуть в голову" Путину

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но допускает риски, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает Владимир Зеленский.

В то же время он не исключил возможности того, что Путин решится нанести ядерный удар. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", – сказал Зеленский, которого цитирует Bild.

Однако, по его словам, не следует вестись на угрозы Путина.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - заявил Зеленский.