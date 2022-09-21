Центральный банк Швейцарии осуществил крупнейшее повышение ключевой процентной ставки в истории после того, как Федеральная резервная система США и другие центральные банки во всем мире приняли меры для сдерживания инфляции.

Ставка выросла с минус 0,25% до плюс 0,5%, положив конец многолетним отрицательным процентным ставкам в Швейцарии, что свидетельствует о стабильном росте и низкой инфляции в сочетании с привлекательностью Швейцарии как безопасной гавани для активов, сообщает Associated Press.

Швейцарский национальный банк заявил, что не может исключить дальнейшее повышение более "для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе". Он имеет целью охладить инфляцию, которая составила 3,5% в августе.

Некоторые экономисты говорят, что Швейцария оказалась менее уязвимой к инфляционному давлению, поскольку стоимость жизни в богатой альпийской стране относительно высока по сравнению со странами Европейского Союза. В августе инфляция в 19 странах еврозоны достигла рекордных 9,1%.

Недавний резкий рост стоимости швейцарского франка по сравнению с евро заставил многих швейцарских потребителей пересекать границу с соседними странами, такими как Франция или Германия, чтобы купить бензин и другие потребительские товары, которые внезапно стали там относительно дешевле.

Швейцарский банк сделал такой шаг через день после того, как ФРС повысила ключевую ставку на три четверти пункта в третий раз подряд и дала сигнал о том, что впереди еще большее повышение.

Центральный банк Швейцарии объявил о крупнейшем повышение процентной ставки в истории