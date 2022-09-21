ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

Банки Казахстана сами принимают решения о работе с картами "Мир", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Нацбанка Казахстана.

Законодательство Казахстана не предусматривает ограничений на прием казахстанскими банками карт "Мир" к обслуживанию и на использование таких карт клиентами, отметил представитель ЦБ.

"Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе -выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", - утонил регулятор.

Ранее, издание "Известия" сообщило, что вслед за турецкими банками карты "Мир" перестал принимать Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

В Народном банке разъяснили, что карты "Мир" перестали обслуживать еще весной, новых ограничений с тех пор не вводили, и картами "Мир" по-прежнему можно расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы. "ЦентрКредит", входящий в топ-10 банков Казахстана, сообщил, что планирует ограничить сотрудничество с системой "Мир", но деталей пока не раскрыл.