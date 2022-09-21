США ожидают, что иностранные банки откажутся от обслуживания карт "Мир"

Решение двух турецких банков прекратить обслуживание российской платежной системы "Мир", которую она использует после выхода других платежных систем, является логичным, считает чиновник администрации президента США.

"Отключение платежной системы "Мир" – это один из лучших путей защиты банка от санкционного риска, который возникает при ведении бизнеса с Россией. Ожидаем, что еще больше банков будут отключать "Мир", потому что не хотят рисковать пребыванием не на той стороне санкций", – сказал чиновник на условиях анонимности, передает Reuters.

Как сообщалось, турецкие банки Isbank и Denizbank объявили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир".