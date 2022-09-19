Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

EPAM рассматривает создание технологического хаба в Казахстане

Президент Казахстана Токаев и глава ЕРАМ Systems Аркадий Добкин обсудили создание полноценного технологического хаба в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, встреча Токаева и Добкина прошла в рамках визита Токаева в Нью-Йорк.

«Вопросы создания полноценного технологического хаба в Казахстане и повышения человеческого капитала в сфере IT стали предметом встречи с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо Добкина Токаев провел встречи с представителями Microsoft, Coursera, Amazon, Netflix.



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