Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

В Беларуси расширены полномочия местных властей по распоряжению госимуществом

Лукашенко указом №330 от 19 сентября 2022 года "О распоряжении имуществом" расширил полномочия республиканских и местных органов государственного управления в части вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

«Указ предусматривает передачу полномочий по распоряжению имуществом от Совета Министров государственным органам и организациям, от облисполкомов и Минского горисполкома местным районным (городским) исполнительным комитетам. Также расширяются полномочия местных Советов депутатов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества», - говорится в официальном комментарии к указу.

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