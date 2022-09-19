Лукашенко продлил бюджетную поддержку экспорта

Лукашенко продлил на 2 года поддержку экспорта белорусских товаров за счет средств бюджета, следует из указа №329 от 19 сентября 2022 года.

«Документом предусмотрено продление на два года (до 2024 года) действия мер государственной поддержки экспортеров, которые предоставлены ранее указом №466 от 24 сентября 2009 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», - говорится в официальном комментарии к указу

Речь идет о компенсации за счет республиканского бюджета банкам-нерезидентам части процентов по кредитам, выданным компаниям-нерезидентам, а лизинговым компаниям части лизинговых платежей по покупку произведенных в Беларуси товаров.