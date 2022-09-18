Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Турция осудила решение США по эмбарго на поставки оружия Кипру

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение США о снятии ограничений на экспорт, реэкспорт и трансфер вооружения в отношении Кипра на 2023 финансовый год.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что это решение "еще больше усугубит неуступчивость греко-кипрской стороны и негативно повлияет на усилия по решению кипрской проблемы", сообщает Reuters.

"Это приведет к гонке вооружений на острове, нанося ущерб миру и стабильности в восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.

Анкара призвала Соединенные Штаты пересмотреть свое решение и проводить сбалансированную политику в отношении двух сторон на острове.

Ограничения на поставку оружия Кипру были введены в 1987 году, чтобы способствовать стабильности и предотвратить "гонку вооружений". К этому времени полуостров уже был частично оккупирован Турцией, провозгласившей на этой части непризнанную Республику Северный Кипр.

В сентябре 2020 года на фоне обострения между Турцией и Грецией США частично сняли многолетнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр. В Турции назвали этот шаг "несовместимым с духом союзнических отношений" и предположили ответные шаги со своей стороны.



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