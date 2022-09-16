Падение ВВП Беларуси за 8 месяцев 2022 года замедлилось до 4,9%

Объем ВВП Беларуси за январь-август 2022 года в текущих ценах составил 122,042 млрд. рублей и снизился на 4,9% к уровню января–августа 2021 года, сообщает Белстат.

В январе -феврале 2022 года экономика Беларуси еще показывала рост на 1,2%, в январе-марте снижение составило 0,4%, в январе-апреле – ухудшилось до 2,1%, в январе-мае – до 3,4%, в январе-июне – до 4,2%, в январе-июле – до 5,2%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117,2%.