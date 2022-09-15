Комитет Сената США одобрил военную помощь Тайваню на $4,5 млрд

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, направленный на укрепление связей с Тайванем и предоставление Тайбэю военной помощи на $4,5 млрд.

В поддержку законопроекта выступили 17 сенаторов, 5 проголосовали "против", после чего документ был направлен уже на рассмотрение всем составом Сената.

Как сообщает Bloomberg, законопроект предполагает выделение Тайваню $4,5 млрд на оборону в течение четырех лет, а также возможность вводить санкции в отношении китайских чиновников и финансовых учреждений в случае каких-либо действий, направленных против острова.

Сенатор-демократ Боб Менендес, который возглавляет комитет и является соавтором законопроекта, заявил, что "США не стремятся к войне или усилению напряженности с Пекином", но должны "мыслить трезво".

Окончательная судьба законопроекта еще не решена, так как некоторые его положения вызывают недовольство у Белого дома.