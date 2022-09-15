Правительство Литвы одобрило временную нулевую ставку НДС на отопление

Правительство Литвы одобрило предложение Минфина о применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на централизованное отоплению в ближайшие два отопительных сезона.

Как отметила на заседании министр финансов Гинтаре Скайсте, цены на электроэнергию остаются высокими, дорожают газ и биотопливо, которые используются в централизованном отоплении, поэтому цены на теплоэнергию останутся высокими и в этот сезон, передает Интерфакс.

"(. . .) для снижения бремени, ложащегося на бытовых потребителей, население, мы выдвигаем предложение о компенсации государством 9%-й льготной ставки НДС до нулевого уровня", - заявила она.

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость на отопление будет применяться с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 и с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

По оценке министерства, расходы госбюджета на эти цели за два года составят около 111 млн евро, в том числе по итогам отопительного сезона 2022-2023 года - порядка 54 млн евро, по итогам отопительного сезона 2023-2024 года - еще 57 млн евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.

В последний отопительный сезон 9%-ю льготную ставку НДС компенсировало государство с 1 января по 30 апреля текущего года.