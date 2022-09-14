Канцлер ФРГ впервые с мая поговорил с Путиным по телефону

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам и полному выводу российских войск из Украины, говорится в заявлении немецкого правительства.

Беседа продолжалась 90 минут. Это первый телефонный разговор Шольца с Путиным с мая.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета. Украины", - говорится в сообщении.

Шольц также сказал Путину, что любые дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Канцлер призвал президента России обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста.

Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности станции.

"В этом контексте канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.

Шольц и Путин также обсудили напряженную продовольственную ситуацию в мире, которая сложилась из-за развязанной Россией агрессии.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", - сообщили в немецком правительстве.