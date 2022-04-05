Президент Германии впервые признал ошибкой свою политику в отношении России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой поддержку проекта «Северный поток-2».

«Моя приверженность «Северному потоку-2», очевидно, была ошибкой. Мы были привержены мосту, в который Россия больше не верила и от которого нас предостерегали партнеры», — сказал в интервью Tagesshau Штайнмайер, который ранее назвал энергетику «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой».

По словам президента, попытка создать общий европейский дом, в который войдет и Россия, провалилась. «Мы провалили попытку включить Россию в общую архитектуру безопасности», — сказал он.

Президент ФРГ добавил, что при нынешнем руководстве России не видит перспектив «возвращения к статус-кво». По словам Штайнмайера, ни одна страна, кроме Украины после 2014 года, не повлияла так сильно на его работу.

Немецкого президента ранее раскритиковал украинский посол Андрей Мельник. По его словам, для Штайнмайера отношения с Россией остаются «чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило».