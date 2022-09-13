Экономическая активность в регионе операций ЕАБР за 7 месяцев сократилась на 0,7%

Экономическая активность в регионе операций ЕАБР сократилась на 0,7% г/г по итогам 7 месяцев 2022 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

“Экономики России и Беларуси продолжают подстраиваться под новые условия функционирования, что требует времени. В свою очередь экономики центральноазиатских стран — участниц ЕАБР и Армении сохраняют высокие темпы роста благодаря расширению внутреннего спроса и поддержке со стороны высоких цен на ключевые экспортные товары”, - говорится в сообщении.

В макрообзоре отмечается расхождение инфляционных трендов в государствах — участниках ЕАБР. В России рост потребительских цен замедляется и приблизился к 14% г/г, в то время как в большинстве других стран региона операций банка он продолжает ускоряться. Различия в инфляционных траекториях определяет движение процентных ставок в противоположных направлениях. Банк России последовательно смягчает монетарную политику, и уже в сентябре ключевая ставка может опуститься до 7-7,5%. В то же время центральные и национальные банки Армении, Казахстана и Таджикистана в июле-августе повысили свои процентные ставки, а Национальный банк Кыргызстана сохранил без изменений. Дальнейшее снижение стоимости кредитования в России по сравнению с другими странами региона может придать дополнительный импульс притоку в эти государства капитала из России. Это положительно скажется на росте экономик.

В макрообзоре отмечена прогрессирующая девалютизация кредитов в государствах — участниках ЕАБР. Доля кредитов в иностранных валютах в банковском портфеле на конец июля 2022 года снизилась в Армении до 38,6% с 44,2% в декабре 2021 года, в Беларуси — до 42,4% с 45%, в Казахстане — до 9% с 10,3%, в Кыргызстане — до 24,7% с 27,9%, в России — до 8,1% с 10,8%, в Таджикистане — до 27,6% с 32,9%. Достигнутые уровни приблизились к минимальным значениям (либо даже обновили их) за последние 5 лет. Снижение валютной составляющей кредитов в последние месяцы происходит под воздействием укрепления национальных валют к доллару, а в России и Беларуси — в значительной степени из-за изменения валюты обязательств с иностранной на национальную.

Новым вызовом для стран региона может стать затянувшаяся рецессия в крупнейших мировых экономиках, считают аналитики.