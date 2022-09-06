Население Беларуси за 8 месяцев 2022 года продало почти $0,5 млрд. на чистой основе

Население Беларуси в августе 2022 года выступило чистым продавцом иностранной валюты на сумму $54,534 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в августе 2022 года составила $868,450 млн. и выросла на $89,287 млн. или 11,46% по сравнению с июлем. В том числе покупка наличной валюты составила $573,24 млн. и выросла к июлю на $63,916 млн. или 12,55%. Покупка безналичной валюты составила $295,211 млн. и выросла на $25,371 млн. или 9,4%.

С начала года население Беларуси купило $6199,514 млн., в том числе $3718,157 млн. наличной валюты и $2481,358 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в августе 2022 года составила $922,984 млн. и выросла на $104,851 млн. или 12,82% по сравнению с июлем. Продажа наличной валюты составила $716,733 млн. и выросла к июлю на $93,683 млн. или 15,04%. Продажа безналичной валюты составила $206,252 млн. и выросла на $11,168 млн. или 5,72%.

С начала года население Беларуси продало $6697,608 млн., в том числе $4974,349 млн. наличной валюты и $1723,258 млн. безналичной.

В августе на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $143,493 млн., на безналичном – покупка в объеме $88,959 млн.

За 8 месяцев 2022 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1256,192 млн., при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $758,099 млн.