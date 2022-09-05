Первый вице-премьер Беларуси ввел новый показатель внешней торговли – «улучшенное сальдо»

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков для демонстрации успехов внешней торговли Беларуси с Китаем использовал новый качественный показатель - «улучшенное сальдо».

«Экспорт у нас увеличился на 97% за 7 месяцев и улучшилось сальдо почти на $700 млн, что для нас очень важно с учетом потерь преференциальных рынков: это Европейский союз и Украина», - заявил первый вице-премьер (цитата - БелТА и пресс-служба правительства).

Снопков не уточнил, как понимать это улучшение: то ли отрицательное сальдо торговли с Китаем сократилось на $700 млн., то ли положительное сальдо выросло на $700 млн. Впрочем, сам по себе показатель сальдо без указания оборота, экспорта и импорта звучит примерно так: «Приборы? – 500. Что 500? А что приборы?».

Примерно, такое же понимание и другого параметра торговых отношений с Китаем – увеличение экспорта на 97%. От какой цифры следует считать увеличение, идет ли речь о росте физического объема или валютной выручки, Снопков опять же не уточнил: спросите у гугла.

30 августа 2022 года замминистра экономики РБ Алеся Абраменко озвучила отдельные «противоречивые» показатели внешней торговли Беларуси и Китая.

«Внешнеторговый оборот по итогам 2021 года достиг рекордной отметки – почти 6 млрд. долларов. Китай сохраняет позиции второго торгового партнера Беларуси. Несмотря на карантинные ограничения и внешнеэкономические вызовы, по итогам I полугодия обеспечен товарооборот с Китаем в 2,6 млрд. долларов.

За январь-июнь 2022 г. объем экспорта по товарным позициям заявки (??? – ред.) возрос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а поставки сельскохозяйственных товаров – в 1,6 раза», – сообщила замминистра.