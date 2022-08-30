Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси перед отправкой миссии на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед визитом миссии на Запорожскую АЭС.

«Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси», - говориться в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Подробности переговоров пока не разглашаются. По данным The Wall Street Journal, миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.

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