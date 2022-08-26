Последнее обновление: 26.08.2022 17:30

Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Украинский "Энергоатом" сообщил ,что 26 августа в 14:04 один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС был подключен к энергосети и на данный момент осуществляет набор мощности.

"Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они неустанно и крепко держат на плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают", - говорится в сообщении ведомства.

25 августа Запорожская АЭС впервые с момента запуска (1984 год) была полностью отключена от украинской энергосети.

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