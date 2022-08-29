Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

Премьер Швеции объявила о новом пакете помощи Украине на миллиард крон

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).

"Мы не можем позволить России выиграть эту несправедливую и неоправданную войну. Вы защищаете себя и свою страну, но вы также защищаете наши общие европейские ценности и основанный на правилах международный порядок", - заявила Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме.

"Для нас честь и обязанность поддержать вас. Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере одного миллиарда шведских крон, то есть примерно 100 миллионов долларов", - сообщила она.

По словам премьера, половина пакета – это военная поддержка Украины, которая предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство и дополнит взносы других стран.

"Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления", - добавила она.

Также, по словам Андерссон, шведская сторона уже задействована в строительстве временных приютов для людей, лишившихся жилья. Кроме того, Швеция будет способствовать вывозу украинского зерна.

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