Последнее обновление: 12.07.2022 19:51

Швеция перечислила Украине почти 1,7 млрд грн., Италия предоставит беспроцентный кредит

Правительство Швеции перевело 577,7 миллиона шведских крон, или почти 1,7 миллиарда гривен, на специальный счет Национального банка Украины, открытого на нужды Вооруженных Сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что транзакция была совершена еще 6 июля. Это уже второй перевод средств правительства Швеции на спецсчет: 3 марта Нацбанк уже получил 500 миллионов шведских крон (или более 1,5 миллиарда гривен в эквиваленте).

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в сумме 200 млн евро – 12 июля украинский Кабмин утвердил постановление о его привлечении через административный счет МВФ.



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