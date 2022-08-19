Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш обратился к российским властям с просьбой не отключать Запорожскую атомную станцию от украинских электросетей.

Как сообщила в пятницу компания "Энергоатом", руководству АЭС было заявлено, что российская оккупационная администрация ограничивает доступ персонала к станции, передает BBC.

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от линий выдачи мощности в украинскую энергосистему", - сообщила компания.

"Очевидно, что электричество с Запорожской АЭС - украинское. Оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода - сказал Гуттериш. - Этот принцип должен быть полностью соблюден".

В пятницу генсек ООН впервые посетил Одессу. Гутерриш прибыл в Одесский порт, где в пятницу продолжатся переговоры с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции.