Последнее обновление: 19.08.2022 16:58

Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш обратился к российским властям с просьбой не отключать Запорожскую атомную станцию от украинских электросетей.

Как сообщила в пятницу компания "Энергоатом", руководству АЭС было заявлено, что российская оккупационная администрация ограничивает доступ персонала к станции, передает BBC.

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от линий выдачи мощности в украинскую энергосистему", - сообщила компания.

"Очевидно, что электричество с Запорожской АЭС - украинское. Оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода - сказал Гуттериш. - Этот принцип должен быть полностью соблюден".

В пятницу генсек ООН впервые посетил Одессу. Гутерриш прибыл в Одесский порт, где в пятницу продолжатся переговоры с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции.

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