Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Премьер Казахстана высказал недовольство укреплением курса российского рубля

Центробанкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо обсудить вопрос искажения между курсами национальных валют, заявил премьер Казахстана Алихан Смаилов.

Смаилов отметил, что в сегодняшних условиях страны ЕАЭС столкнулись с серьезным ростом цен на продовольственные товары. Так, за 6 месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9%.

"Нужно отметить, что при текущем уровне интеграции в нашей взаимной торговле широко используются национальные валюты, но мы видим серьезные искажения между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и на инфляционные процессы в наших странах", - сказал сегодня Смаилов на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате.

"Полагаю, что необходимо провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов национальных валют и внести предложения к очередному заседания межправсовета", - отметил глава правительства Казахстана.

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