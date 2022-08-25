Литва отказывается от российских грузов, а в Латвии их перевалка растет

После отказа Литвы от российских и белорусских грузов и, как следствие, сокращения грузов в Клайпедском порту в латвийских портах, напротив, грузооборот вырос на 19%.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Литовской ассоциации стивидорных компаний.

"Рига в прошлом году потеряла достаточно большой поток угля, который возвращается. В основном это уголь и различные руды, которые помогают компенсировать потери и дают положительный результат. Похожая ситуация и в Вентспилсе - вернулся уголь, руда, немного нефти. У нас нет данных по Лиепае, но она также имеет положительный результат, поэтому все латвийские порты показывают положительные результаты в этом году после большого падения в прошлом", - сообщил президент ассоциации Вайдотас Шилейка.

По его словам, разница в результатах литовских и латвийских портов также обусловлена тем, что грузы из России переваливаются в Латвии.

Он считает, что это обусловлено историческими причинами и отношением к деловым связям с Россией: в Латвии грузят не попадающие под санкции товары, в Литве же стараются дистанцироваться от связей с Россией.

"Рига и Таллин всегда были ориентированы на российский транзит, так сложилось исторически, у нас его было меньше, может быть, несколько процентов от общего объема грузов. Я бы предположил, что они (...) грузили то, что не запрещено, считается законным, может быть поэтому там возобновились потоки. Они действительно не могут работать с санкционными грузами, к тому же часть грузов идет из Казахстана", - сказал Шилейка.

По данным ассоциации, за семь месяцев этого года в Рижском порту было перевалено 13,16 млн тонн грузов, или на 13% больше, чем в прошлом, в том числе в Вентспилсе - 8,2 млн тонн (на 25% больше).

В первом полугодии в Таллинском порту было перевалено 9,5 млн тонн грузов, или на 15% меньше, чем в прошлом году. В январе-июле этого года в Клайпедском порту перевалено 20,5 млн тонн грузов - на 19% меньше.

Погрузка стандартизированных контейнеров на восточном побережье Балтики быстрее всего за семь месяцев росла в Клайпеде - перевалено 559 тысяч единиц, или на 60% больше, в Риге - 278 тысяч (+15%), в Таллине - 147 тысяч (+34%), в Калининграде - 95 тысяч (-61%), в Санкт-Петербурге - 717 тысяч (-41%).