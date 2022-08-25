Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

Генпрокуратура обвинила трех жителей Лиды в незаконных сделках с токенами

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению трех жителей Лиды в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые в 2019-2021 годах «работали» в криптообменнике Bitok.mе (ранее – Bitok.bу), деятельность которого заключалась в осуществлении без государственной регистрации сделок по приобретению, отчуждению и обмену цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные средства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.

По утверждению ведомства, оборот от проведенных операций превысил $28 млн, а сумма неуплаченных налогов составила более 9 млн рублей.



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