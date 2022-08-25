В Германии заработал первый в мире парк поездов на водороде

В среду немецкие официальные лица запустили первый в мире парк пассажирских поездов, работающих на водороде, заменив 15 дизельных поездов, ранее ездивших на неэлектрифицированных путях в земле Нижняя Саксония.

14 новых поездов используют водородные топливные элементы для производства электроэнергии, питающей двигатели. Правительство Германии поддержало расширение использования водорода в качестве чистой альтернативы ископаемому топливу, передает AP.

Губернатор земли Штефан Вайль сказал, что проект стоимостью 93 миллиона евро является "прекрасным примером" усилий Нижней Саксонии сделать свою экономику более экологичной.

Поезда, изготовленные французской компанией Alstom, эксплуатируются региональной железнодорожной компанией LNVG по маршрутам между северными городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфьорде и Букстехуде.

Alstom говорит, что поезда Coradia iLint имеют запас хода до 1000 км и максимальную скорость 140 км/ч. Используя водород, производимый с помощью возобновляемой энергии, поезда сэкономят 1,6 миллиона литров дизельного топлива в год.