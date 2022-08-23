Последнее обновление: 23.08.2022 09:16

Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером подписал закон, обязывающий застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании.

Верховная рада Украины приняла этот закон в июле. Теперь Зеленский поставил под ним подпись. Закон предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках, сообщает BBC.

Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

В результате российского вторжения были разрушены или повреждены сотни многоквартирных домов. Местные власти заявляли, что люди могли спасти свою жизнь, если бы укрылись в убежище после сигналов воздушной тревоги.

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