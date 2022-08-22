В Беларуси обмен старых купюр продлен до 2024 года

В Беларуси до конца 2024 года продлен срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года.

«В связи с многочисленными обращениями граждан», - говорится в официальном комментарии к указу №293 от 22 августа 2022 года.

Период обмена банкнот образца 2000 года, которые использовались до деноминации, завершился 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br100, Br500, Br1 тыс., Br5 тыс., Br10 тыс., Br20 тыс., Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс. считались недействительными, но их можно было обменять в Нацбанке РБ.