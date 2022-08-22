Украина восстановила железную дорогу к дунайским портам через Молдавию

Украина и Молдавия возобновили железнодорожное сообщение на участке Березино (Украина) - Бессарабка (Басарабяска, Молдавия), которое стало частью альтернативного маршрута из Одессы к дунайским портам Рени и Измаил.

"Восстановление движения по участку произошло в рамках работы министерства по увеличению пропускных возможностей на западных границах Украины со странами ЕС и Молдовой", - сообщило Мининфраструктуры Украины в понедельник.

Маршрут Березино - Бессарабка не использовался с 1997 года. С понедельника, 22 августа, по нему начинают курсировать грузовые поезда.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что грузоперевозки на этом участке "вполне возможно нарастить в среднем до уровня 10 млн тонн в год".

В "Укрзализныце" уточнили, что "украинские железнодорожники реализовали этот международный проект "под ключ": восстановили более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдавией на территории этой страны", передает Интерфакс.

Согласно подписанному 23 июня 2022 года меморандуму о взаимопонимании между министерствами инфраструктуры двух стран предполагалось, что железнодорожное сообщение для грузовых перевозок на указанном участке будет возобновлено осенью, однако работы были завершены раньше плана.