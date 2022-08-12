Последнее обновление: 12.08.2022 08:02

Зеленский: Изгнание россиян с Запорожской АЭС обеспечит ядерную безопасность Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении к жителям страны заявил, что на Запорожской АЭС Россия перешла к откровенному ядерному шантажу планеты и необходимо немедленно изгнать оттуда россиян в интересах ядерной безопасности Европы.

"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС. Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма", - заявил он.

Зеленский заявил, что ни одно государство в истории человечества так очевидно не использовало атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения ультиматумов, передает BBC.

"Все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление ядерной безопасности для всей Европы", - подчеркнул президент Украины.

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