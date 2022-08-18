Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Украины до "СС" (вероятный дефолт), говорится в сообщении агентства, пишет УНН.

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте (LTFC) с RD до CC (ограниченный дефолт)", - говорится в сообщении.

Повышение рейтинга Украины до "CC" в агентстве объяснили согласием кредиторов на запрос на реструктуризацию внешнего долга страны от 11 августа. Это, по мнению аналитиков, является "завершением обмена проблемного долга (DDE), позволяющим отойти от "ограниченного дефолта", передает УНН.

Так, выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около 6 миллиардов долларов США была отсрочена на 24 месяца, что, как указано, "смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной". На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает необходимый минимум 66,7%.

Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.