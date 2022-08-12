Последнее обновление: 12.08.2022 16:40

Китай ввел санкции против замминистра инфраструктуры Литвы из-за поездки на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая в пятницу объявило о введении санкций против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте, неделю назад посещавшей Тайвань.

"Заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Вайчукевичуте посетила Тайвань, пренебрегая принципом "одного Китая", что является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и подрывом его суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме санкций против литовского чиновника, Китай также объявил о "приостановке всех форм взаимодействия" с указанным министерством и прекращении сотрудничества.

Как сообщалось, литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань в минувшее воскресенье. Стороны обсудили сотрудничество в транспортной сфере.



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