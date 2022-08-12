Последнее обновление: 12.08.2022 09:02

ЦБ Мексики поднял ключевую ставку до максимума с 2008 года

Банк Мексики поднял базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 8,5% годовых, что является максимальным уровнем с 2008 года.

Решение было принято пятью членами совета управляющих ЦБ единогласно, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal. Размер повышения совпал со средним прогнозом аналитиков.

ЦБ увеличил ставку десятый раз подряд с июня 2021 года. При этом последние два раза он повышал ее сразу на 75 б.п.

Инфляция в стране июле ускорилась до 8,15% - максимума с декабря 2000 года. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 7,65%, что также является самыми высокими темпами более чем за 21 год.

Помимо высокой инфляции Банк Мексики принял во внимание повышение базовой ставки Федеральной резервной системой США в конце июля на 75 б.п., а также аналогичные шаги со стороны других центральных банков мира.

Мексиканский ЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в стране на ближайший год. В том числе теперь ожидается, что в третьем квартале инфляция достигнет в среднем 8,5%, а затем начнет постепенно ослабевать. Банк по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню в 3% до конца первого квартала 2024 года.



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