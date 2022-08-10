Испания из-за засухи начала импорт воды из Нидерландов

Нидерландский танкер поможет испанской Стране Басков с водоснабжением на фоне аномальной жары и засухи, приведшей к вынужденной экономии воды, сообщает NOS.

Предполагается, что танкер Dutch Spirit будет ежедневно поставлять из испанского порта Бермео 2300 кубометров воды в город Бильбао. Предварительно транспортировка будет длиться несколько недель, но может продлиться до октября.

В испанской провинции Бискайя, входящей в Страну Басков, для снабжения водой уже используются 16 танкеров.

В Испании в последние недели наблюдается крайне засушливая погода, приведшая к нехватке воды, в частности питьевой. Наиболее строгие мероприятия ввели в Стране Басков – там закрыли фонтаны и запретили поливать парки и сады и наполнять бассейны.

Ранее испанские СМИ сообщили, что запасы воды в стране падают двенадцатую неделю подряд: заполненность водохранилищ страны составляет менее 40%.