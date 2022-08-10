Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Украина разорвала соглашение с Беларусью о кооперации в обороной промышленности

Правительство Украины разорвало соглашение с Беларусью о кооперации в оборонной промышленности от 2001 года, следует из постановления Кабмина Украины №858 от 2 августа 2022 года.

«Прекратить действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, подписанного 25 июня 2001 г. в Киеве», - сказано в документе.

Министерству иностранных дел поручено уведомить белорусскую сторону о прекращении действия соглашения.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование