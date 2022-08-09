Беларусь надеется на кредит РФ в $1,5 млрд под импортозамещение

Беларусь рассчитывает до конца получить от России $330 млн. на импортозамещающие проекты в рамках обсуждаемого кредита на общую сумму в $1,5 млрд.

"На финальной стадии находится проект соглашения выделения кредита с российской стороной на сумму $1,5 млрд. До конца года будут начаты семь проектов, признанных сторонами срочными, на сумму $330 млн. Проекты направлены на импортозамещение в Союзном государстве", - сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко, которого цитирует госиздание «СБ».

Он не уточнил, о какой финальной стадии идет речь: финальной стадии согласования или финальной стадии подписания.

Потенциал импортозамещения Союзного государства Головченко оценил в $40 млрд. Под импортозамещающую продукцию, по словам премьера, подпадает и продовольствие.

«…имеется значительный потенциал для выпуска импортозамещающей продукции на основе углубления переработки местного сырья. В 2021 году белорусские организации экспортировали сливочного масла на $400 млн, а экспорт фасованного сливочного масла составил только порядка 20%. При том, что цена масла в малой упаковке на 10% выше - потенциальные потери до $40 млн.», - пояснил Головченко.