Лукашенко остановил процедуру банкротства Миорского металлургического завода

Лукашенко запретил банкротство Миорского металлургического завода и потребовал в течение недели назначить директора и восстановить работу предприятия.

"Мы же не можем кувыркаться: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают. Людей надо спасать", - заявил приехавший на завод Лукашенко.

"Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать", - сказал пенсионер.

"Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню", - потребовал Лукашенко.