Сенат США одобрил план по борьбе с изменением климата и снижению инфляции

После 18 месяцев напряженных дебатов американский Сенат в воскресенье одобрил амбициозный план президента США Джо Байдена, включающий выделение 430 млрд долларов на борьбу с изменением климата, снижение инфляции и здравоохранение.

На этой неделе 750-страничный документ поступит в Палату представителей, где, как ожидается, будет сразу же одобрен, после чего его подпишет президент, передает BBC.

"Это потребовало многих компромиссов. Принятие важных решений почти всегда требует компромиссов. Палата представителей должна принять его как можно скорее, и я с нетерпением жду его подписания в качестве закона", - говорится в заявлении Байдена.

Законопроект, официально известный как "Закон о снижении инфляции", не только поможет США восстановить лидерство в решении глобальных климатических проблем, но и поднимет рейтинги самого Байдена, для которого принятие плана является одним из главных пунктов внутренней повестки.

Значительная часть общего пакета - 370 миллиардов долларов - будет направлена на достижение 40-процентного снижения выбросов парниковых газов к 2030 году.

В частности, законопроект предусматривает предоставление американцам налогового кредита в размере до 7500 долларов при покупке электромобиля, а также скидку в размере 30% на установку солнечных батарей.

Также планируется выделить миллионы долларов на помощь в защите и сохранении лесов, которые в последние годы все больше страдают от лесных пожаров, и выдать льготные кредиты некоторым из самых загрязняющих окружающую среду предприятий, чтобы помочь им перейти на более экологичное производство.

Кроме того, документ предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и повышение налогообложения крупных корпораций, что должно принести дополнительные поступления в бюджет.

Все эти меры, по задумке властей, позволят снизить инфляцию в стране. Ожидается, что общий объем инициатив составит 740 млрд долларов.

Законопроект был принят с перевесом всего в один голос (51-50) в разделенном поровну между республиканцами и демократами Сенате. Решающим стал голос вице-президента Камалы Харрис.