Нацбанк Беларуси урезал информацию о золотовалютных резервах

Нацбанк Беларуси последовал путем Белстата и Минфина, сообщив о сокращении публикуемой в открытом доступе информации о текущем объеме золотовалютных резервов страны.

«…начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение», - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк не указывает причины сокращения публикуемой информации.

Ранее, Минфин объяснил отказ от публикации данных об исполнении бюджета и состоянии госдолга инсинуациями в интернете.