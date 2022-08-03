Молдова вводит чрезвычайную ситуацию из-за засухи

Молдова введет режим чрезвычайной ситуации в экологии в связи с засухой, зявил министр сельского хозяйства Владимир Боля в эфире тв.

По его словам, засуха создает чрезвычайную ситуацию для сельского хозяйства и введение такого режима упростит для фермеров доступ к воде из прудов, сообщает Newsmaker.

Сейчас на Днестре уровень воды составляет 30-40% среднемесячных многолетних показателей (желтый код), на Пруте – 15-30% (оранжевый код), на ряде малых рек – 10-20%, а на отдельных малых реках – до 10% от среднемесячных многолетних показателей (красный код).

Снизился и уровень грунтовых вод, от которых зависит вода в артезианских скважинах.

Минэкологии Молдовы рекомендовало водоснабжающим предприятиям ввести плановые отключения воды в определенные часы.