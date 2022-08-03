Последнее обновление: 03.08.2022 08:51

В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном

Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

"Сухогруз RAZONI, загруженный в Одессе, вчера отправился из украинского порта, достиг входа в Черное море из пролива Босфор и стал на якорь в определенном месте прибытия", – говорится в сообщении Минобороны Турции.

Теперь судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

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