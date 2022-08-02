Канада расширила санкции против России

Канада вводит дополнительные санкции в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину, сообщает МИД Канады. Санкционные меры коснутся 43 военных чиновников и 17 организаций.

«Несмотря на призывы международного сообщества прекратить свои вопиющие действия, российский режим продолжает вести бессмысленную войну. Таким образом, чтобы усилить давление на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасные события в Буче. Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче», - говорится в сообщении.