Канада вводит новые санкции против России

Правительство Канады расширило существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство.

Информация о введении данных санкций размещена на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Эти новые меры запретят канадским компаниям оказывать услуги с использованием товаров, производимых этими секторами.

Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.