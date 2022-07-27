Иран будет ремонтировать российские самолеты

Иран подписал с Россией соглашение, которое предусматривает поставку деталей и оборудования для российских самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание бортов

Об этом сообщил представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави, сообщает УНИАН.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого число пассажирских авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование и обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В начале марта Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей, такие же меры предпринял европейский производитель Airbus. В конце мая Bloomberg сообщал, что запасов запчастей у авиакомпаний из России хватит на три месяца.