Госдеп США назвал неожиданностью решение России выйти из проекта МКС

Заявление главы "Роскосмоса" Юрия Борисова о выходе России из проекта Международной космической станции стало для Вашингтона неожиданностью, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно - в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах", - сказал он.

По его словам, в США удивились заявлению о выходе России из проекта МКС. Пока он не может сказать, ведутся ли по этому вопросу какие-либо переговоры, передает Интерфакс.

Борисов сообщил о решении российской стороны выйти из проекта МКС и начать создавать собственную орбитальную станцию.

Высота орбиты перспективной российской космической станции составит от 334 до 372 км. Об этом сообщил генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"В результате выбрали уникальную солнечносинхронную орбиту высотой 372 км от Земли и наклонением 96.9 (на первом этапе 334 км и 96.8), обеспечивающую постоянные благоприятные условия для наблюдения своей (и не только!) территории", - сказал Соловьев в интервью журналу "Русский космос", официальному изданию госкорпорации "Роскосмос".

По его словам, работа на такой орбите даст возможность "обозревать не только всю территорию нашей страны, но и оба полюса Земли оптическими, инфракрасными, ультрафиолетовыми и другими детекторами, а также радиолокационными средствами, причем каждые полтора часа".

Таким образом, со станции можно будет отслеживать и перемещение различных объектов в районах полюсов Земли, что даст принципиально новое качество исследованиям из космоса, отметил конструктор.

Как сообщалось, для перспективной российской орбитальной станции рассматривается два варианта орбиты: с наклонением 51,6 градуса, что позволит использовать модули российского сегмента МКС, и на полярной орбите с наклонением 96,8 градуса. Последний вариант более удобен для наблюдения за территорией России, но порождает дополнительные риски, связанные с повышенным уровнем радиации.