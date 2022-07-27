Национальная ассамблея Франции одобрила пакет мер на 20 млрд евро для борьбы с инфляцией

Нижняя палата французского парламента одобрила финансирование пакета мер по снижению инфляции в размере 20 миллиардов евро и налоговых льгот, чтобы помочь домохозяйствам.

После того, как нижняя палата одобрила законопроект о дополнительном бюджете на 2022 год, он будет передан в Сенат, где доминирует консервативная партия "Республиканцы". Затем он вернется в нижнюю палату для окончательного утверждения, сообщает Reuters.

На прошлой неделе нижняя палата уже одобрила пакет мер по преодолению инфляции, предусматривающий повышение пенсий, временное ограничение повышения арендной платы и повышение зарплаты работникам государственного сектора.

Законопроект о дополнительном бюджете предусматривает финансирование увеличения расходов и налоговых льгот за счет налоговых поступлений, превысивших ожидания с начала года. В противном случае их можно было использовать для сокращения дефицита бюджета.

Законопроект, предусматривающий дефицит бюджета государственного сектора на уровне 5% ВВП (без изменений по сравнению с прошлым годом), включает в себя государственную скидку на автомобильное топливо в размере 30 евроцентов за литр.

Он также отменяет ежегодный налог на телевидение.

Законодатели не одобрили поправку, которая ввела бы "суперналог" для крупных нефтяных и судоходных компаний, которые получили выгоду от высоких цен на энергоносители и тарифы на доставку.