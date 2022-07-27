Лукашенко расширил использование статдеклараций при перемещении товаров через границу

В Беларуси расширяется учет перемещаемых через границу товаров за счет необходимости предоставления статдеклараций , следует из указа №258 от 26 июля 2022 года.

Согласно документу «учет будет вестись не только по товарам, которые перемещаются по возмездным внешнеторговым договорам, но и в отношении иных видов сделок, до настоящего времени не подлежавшим статистическому декларированию».

«Это касается мены, возврата, передачи (принятия) товара на срок от одного года по договору финансовой аренды либо хранения, а также передачи (принятия) товара по консигнационному соглашению, на переработку (после переработки), в качестве безвозмездной, гуманитарной либо технической помощи, дара, вклада в уставный фонд», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Данное решение обеспечит сопоставимость "зеркальных" статистических данных Беларуси со статистическими данными других стран ЕАЭС и единообразие подходов при сборе сведений о взаимной торговле товарами», - отмечается в комментарии.